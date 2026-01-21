Meteo – Nuovo peggioramento alle porte del Paese, Italia senza tregua: ecco i dettagli

Relativo miglioramento in atto in Italia

A seguito di una prima parte di giornata ancora spiccatamente perturbata sull’Italia, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e per cui la Protezione Civile aveva infatti già ieri rinnovato la massima allerta, le condizioni meteo sono andate relativamente migliorando, con fenomeni in graduale attenuazione nelle aree duramente colpite e maltempo in spostamento sul basso versante adriatico e Basilicata.

Prossime ore ancora con residuo maltempo

Il residuo maltempo continuerà a coinvolgere pertanto le medesime aree già elencate nel precedente paragrafo, con fenomeni che a quel punto potranno risultare sparsi e mediamente moderati. Le condizioni meteo incorreranno in un definitivo (ma temporaneo) miglioramento sulla Sardegna tirrenica, ma anche sulla Sicilia e sulla Calabria, dove tuttavia qualche isolato rovescio residuale potrà ancora attivarsi in serata.

Nuovo peggioramento alle porte del Paese

Il maltempo non lascerà molta tregua al nostro Paese. Infatti, già nella giornata di domani giovedì 22 gennaio e stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare a causa dell’avanzamento di una nuova saccatura depressionaria di origine polare marittima che innescherà le prime piogge e possibili temporali proprio sulla Sardegna.

Maltempo in estensione al nordovest per venerdì, con neve prossima alla pianura

Il maltempo si estenderà poi rapidamente nel corso della giornata di venerdì 23 gennaio sul territorio peninsulare, con fenomeni sparsi e mediamente deboli o moderati e neve che potrà scendere, in serata, fino a quote prossime a quelle di pianura. Neve che scenderà non più in basso della collina invece in Liguria, dove le quote più basse si registreranno nel savonese. Le temperature, in questo contesto, subiranno pertanto una diminuzione al nord rispetto ai valori che si registreranno quest’oggi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.