Meteo – Nuovo peggioramento alle porte dell’Italia con piogge in arrivo. Clima resta fresco, i dettagli

Maltempo residuale nelle prime ore di oggi, poi miglioramento

Un fronte instabile ha portato quest’oggi le ultime note di maltempo su alcuni dei settori meridionali, in particolari jonici, per alcuni dei quali la Protezione Civile aveva diffuso ieri un’allerta meteo valida per oggi. Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono andate tuttavia migliorando nel corso della giornata, con la fenomenologia che incorre verso un generico esaurimento col ritorno della stabilità, malgrado il clima piuttosto fresco.

Tempo che rimane stabile in serata

Nella giornata odierna pertanto le condizioni meteo risultano decisamente migliori rispetto a quanto osservato nei passati giorni, anche grazie ad un timido aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, favorito dallo spostamento verso sud del suddetto fronte instabile. Le temperature, unitamente a questo miglioramento (che comunque sarà temporaneo), risultano inoltre in aumento soprattutto nei valori massimi.

Nuovo peggioramento da domani

Già dalla serata o tarda serata odierna le condizioni meteo sul nostro Paese tenderanno a peggiorare con un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima il nordovest per poi estendersi su parte del centro-nord entro la prima parte della giornata di domani venerdì 7 aprile, quando qualche piovasco potrà iniziare ad interessare l’alto versante tirrenico, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Sarà il preludio di un peggioramento ben più esteso, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in ingresso su Toscana, Emilia Romagna e Liguria, neve su Alpi e Prealpi

Nella seconda parte della giornata di domani venerdì 7 aprile si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge in ingresso e che colpiranno in maniera sparsa perlopiù moderata la Toscana (soprattutto settentrionale), la Liguria, l’Emilia Romagna, mentre qualche rovescio potrebbe raggiungere il settore alpino e prealpino centrale, dove i fiocchi potranno scendere fin sui 1.000/1.200 metri. Qualche precipitazione potrebbe interessare anche le Marche settentrionali in serata, mentre altrove il tempo dovrebbe mantenersi ancora relativamente più stabile e asciutto, in attesa del Weekend. Le temperature non subiranno grossi scossoni paradossalmente, col clima che rimarrà pertanto comunque fresco.

