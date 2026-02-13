Meteo – Nuovo peggioramento imminente in Italia, con piogge e possibili temporali: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono evolute verso un graduale miglioramento nella prima parte, al netto di rovesci residuali, ma insistenti sulla Calabria tirrenica, dove si sarebbe verificata anche un’esondazione. A seguito di un pomeriggio pertanto nel complesso stabile sull’Italia, un nuovo peggioramento sarebbe imminente a causa dell’avanzamento di una nuova saccatura depressionaria verso il bacino del Mediterraneo.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro meteorologico era stato correttamente inquadrato non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento di Protezione Civile che, già nella giornata di ieri, aveva emesso un bollettino di allerta valida per alcuni settori del Paese per quest’oggi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, confermando un leggero sopramedia.

Prossime ore con piogge e possibili temporali in arrivo

Le prossime ore vedranno pertanto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con un fronte di maltempo in transito dapprima sulla Sardegna e in successiva estensione, entro sera, sulle regioni nordoccidentali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. L’instabilità si manifesterà attraverso l’arrivo di piogge e possibili temporali che localmente potranno risultare anche intensi, specie sulla Sardegna e sulla Liguria.

Nevicate in arrivo sulle Alpi piemontesi

Le piogge e i rovesci raggiungeranno anche il settore alpino nella serata odierna, dove assumeranno carattere nevoso a partire dagli 800/1.000 metri, con fenomeni mediamente moderati. Le temperature, in questo contesto, sulla nostra Penisola, risulteranno sostanzialmente stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi mediamente al di sopra della media di riferimento.

