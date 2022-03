METEO – Nuovo STOP alla PRIMAVERA con un AFFONDO PERTURBATO in arrivo in ITALIA, ecco quando

Bel tempo si protrarrà fino a domani

Le attuali condizioni meteo di generale e visibile stabilità che si osservano sull’Italia da qualche giorno a questa parte sono destinate a perdurare un’altra manciata di ore: una goccia fredda di stampo atlantico in progressione dal Mediterraneo occidentale porterà un graduale peggioramento i cui primi effetti si evidenzieranno già dalla giornata di domani venerdì 25 marzo, attraverso l’avanzamento di nuvolosità su alcuni settori del Paese (scopri quali). Nonostante questo, il tempo si manterrà ancora relativamente stabile, ma con temperature che hanno con oggi superato il loro picco.

Weekend perturbato, ma solo su alcune zone del Paese

L’avanzamento della suddetta goccia fredda provocherà tuttavia un peggioramento ulteriore durante il weekend, con l’ingresso dei primi piovaschi sulla Sardegna nelle prime ore della notte di sabato 26 marzo. In seguito il maltempo, oltre ad intensificarsi sull’isola sarda entro la giornata di domenica 27, potrebbe estendersi su alcuni settori del Paese (scopri quali) dove presenterà comunque carattere perlopiù isolato e intensità debole o al più moderata.

Instabilità residua al sud per lunedì, poi veloce prefrontale

Il maltempo si manifesterà poi in maniera residuale nel pomeriggio di lunedì 28 marzo in alcuni settori del sud, in particolare in Sicilia, Basilicata, Puglia. A seguire un’onda mobile prefrontale, vale a dire un Anticiclone che tuttavia anticipa l’arrivo di altro maltempo, si eleverà sulla nostra Penisola, riportando condizioni meteo di generale stabilità. Tuttavia, tale stabilità, come si è intuito, è destinata ad andare avanti per al più una manciata di ore, stando a quanto mostrano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

