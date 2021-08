METEO – Ondata di CALORE, BOLLINO ROSSO su moltissime CITTA’ italiane, dal MINISTERO della SALUTE

Si tratterà probabilmente dell’ ondata di caldo più intensa di tutta la stagione estiva, visto l’apporto di caldo in arrivo nei prossimi giorni. Come già detto l’ avvezione calda potrebbe raggiungere picchi decisamente estremi, specie nella giornata di mercoledì: grazie al contributo di aria “bollente” in quota (le ultime emissioni modellistiche prevedono una temperatura di circa 30°C alla latitudine della Sicilia ad un’altezza di circa 1500 metri), potrebbero manifestarsi punte di oltre 42-44°C sulle Isole Maggiori. Valori oltre i +40 gradi anche su Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e tra Toscana e Umbria . Nessuna variazione prevista per il weekend di Ferragosto con tanto caldo anche sulle regioni del nord Italia.

Bollino rosso su moltissime città italiane, ecco il bollettino del Ministero della Salute

L’ultimo bollettino emanato dal Ministero della Salute evidenzia un elevato grado di pericolosità per disagio bioclimatico: bollino rosso per caldo su Bari, Campobasso, Rieti e Roma da domani. Si aggiungono mercoledì le città di Frosinone, Latina, Palermo, Perugia. Bollino arancione (disagio “intermedio”) su Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo. Per queste città il bollino sarà valido dalla giornata di mercoledì, la quale sembrerebbe la più calda della settimana corrente. A tal proposito, si consiglia di evitare di esporsi al caldo nelle ore di picco, evitare zone trafficate e attività fisica ed assicurarsi di un adeguato ricambio d’aria per non affaticare il fisico. Vi invitiamo a seguire tutte le raccomandazione del dovere ed i nostri aggiornamenti meteo, per non perdervi alcuna informazione a tal proposito.