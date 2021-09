METEO OTTOBRE – Si prospetta un AUTUNNO anomalo e SECCO? Le ultime NOVITA’ sulle TENDENZE

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’italia è sotto il predominio di un campo di alta pressione che sta caratterizzando quest’ultima decade del mese di settembre; solo al sud Italia si denota la presenza di maggiore nuvolosità sulle regioni del sud Italia dove non si esclude la possibilità di qualche sporadico rovescio specie tra Calabria e Sicilia. Qualche velatura si denota sulle regioni del nord-est, dove non mancherà ancora tempo stabile. L’autunno dunque prosegue all’insegna del maltempo anticiclonico, con assenza di piogge ed alta pressione senza fine.

Maltempo anticiclonico: siccità e temperature sopramedia

Meteo medio termine – Dopo il preoccupante report dell’estate 2021, che ricordiamo essere al sesto posto delle più calde dal 1800, anche quest’inizio d’autunno sembrerebbe alquanto “statico”: i principali modelli matematici infatti, ipotizzano una persistenza dell’anticiclone anche nel medio termine; fino agli ultimissimi giorni di settembre le carte in tavola potrebbero non cambiare, andando ad appesantire la condizioni di siccità in cui grava gran parte della nostra penisola. Solo nel fine settimana, potrebbero arrivare un pò di piogge, anche se al momento questa perturbazione potrebbe risultare piuttosto fugace.

Tendenza meteo del weekend: in arrivo un cavo d’onda

Meteo weekend – L’ultima emissione del modello americano GFS, vede tra domenica e lunedì il transito di un cavo d’onda di matrice atlantica che potrebbe apportare piogge e temporali specie sulle regioni del centro-nord. Un passaggio alquanto rapido che dovrebbe già esaurirsi da martedì col ritorno del sole anche al nord. Le regioni del meridione potrebbero ancora una volta risultare ai margini di questo peggioramento, non risentendone affatto. Le tendenze per il lungo termine non fanno ben sperare, con un ottobre che quest’anno potrebbe risultare più caldo ma anche secco.

