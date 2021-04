METEO PALERMO: Dalle prossime 24 ore MALTEMPO in arrivo in SICILIA e a tratti anche intenso

Meteo Italia, tempo in gran parte stabile e soleggiato

Osservando le immagini satellitari che ci arrivano in questi minuti troviamo in Italia sole prevalente eccetto nubi irregolari in transito al nord-ovest e lungo le regioni meridionali peninsulari. Bel tempo quindi in Sicilia con cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle prossime ore della giornata odierna, clima tipicamente primaverile con le temperature scese di qualche grado sotto la media di Aprile. Nel frattempo una perturbazione di matrice africana si dirige verso est, ovvero verso il sud Italia.

Previsioni meteo sud Italia

Le condizioni meteo torneranno ad essere estremamente perturbate in Sicilia con piogge e temporali a tratti anche intensi. La giornata di domani vedrà un progressivo peggioramento meteo in Sicilia con le prime piogge in arrivo al mattino sul settore occidentale e quindi sulla città di Trapani e Palermo. Si tratterà solo dell’inizio di una lunga fase di maltempo la quale colpirà duramente tutto il sud Italia nel corso del prossimo weekend mentre le temperature si manterranno inferiori la media su tutta l’Italia.

Previsioni meteo per la città di Palermo

La settimana in corso è iniziata con tempo instabile in gran parte dell’Italia e clima freddo, Tempo stabile in queste ore sulla Sicilia ma verso un lungo e intenso periodo perturbato con piogge, temporali e locali nubifragi. Addirittura la neve potrebbe arrivare in Sicilia tra Domenica e Lunedì fino a 1300-1600 metri di quota. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA CITTA’ DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.