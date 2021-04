METEO ROMA: Breve tregua dal MALTEMPO, poi si riparte nel WEEKEND con piogge o temporali

Situazione Meteo a grande scala

Alta pressione sull’ Europa occidentale, bassa pressione presente dall’Europa settentrionale e sul bacino del Mediterraneo centrale dove transitano correnti piuttosto fredde in quota. Clima invernale in queste ore in Italia con le temperature scese sensibilmente sotto la media di Aprile, tuttavia con precipitazioni scarse o del tutto assenti. Ennesimo colpo di coda dell’Inverno con le correnti di matrice artica giunte in Italia e pericolo gelate tardive nelle prossime ore sia sulla pianura Padana che lungo le vallate interne peninsulari.

Previsioni meteo in Italia

Tempo in miglioramento in queste ore sull’Italia con locali e residue precipitazioni lungo le regioni adriatiche, tempo stabile in gran parte sull’Italia anche nella giornata di domani eccetto sulla Sicilia dove avremo il ritorno delle piogge con la parte più avanzata di una intensa perturbazione che poi come vedremo più avanti nel dettaglio previsionale colpirà anche la città di Roma nel corso del prossimo weekend con piogge o temporali. Temperature sotto la media in tutta Italia oggi ed anche nei prossimi giorni.

Previsioni meteo Roma

Torna il sole sulla Capitale d'Italia in queste ore dopo il maltempo dei giorni scorsi. Sole ma anche clima freddo con le temperature scese sotto la media di Aprile con le correnti settentrionali arrivate in queste ultime ore. Bel tempo anche nella giornata di domani e di venerdì poi attenzione al weekend quando la perturbazione di matrice africana potrebbe coinvolgere non solo le regioni più meridionali dell'Italia ma anche quelle centrali con piogge diffuse ed a tratti anche di forte intensità.