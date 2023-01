Meteo Palermo – Schiarite progressive in arrivo con tempo di conseguenza stabile: ecco le previsioni

Stabilità prevalente in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano generalmente stabili e asciutte, fatta eccezione per isolati e persistenti rovesci sul basso versante tirrenico, comunque destinati ad esaurirsi presto. Questo grazie ad un nuovo aumento di pressione che segue un’ondulazione del getto polare che tra la notte e la mattina soprattutto aveva portato un altro peggioramento sullo stivale, con il ritorno della neve anche sotto i 1.000 metri sull’Appennino Lazio-Abruzzese. Il tempo a Palermo si è invece mantenuto stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Un peggioramento delle condizioni meteo ha interessato nella giornata odierna Palermo, con qualche piovasco che ha coinvolto nella mattinata alcuni quartieri ma non il centro città, dove i cieli sono risultati comunque piuttosto nuvolosi. Schiarite sono avanzate a seguire, con cieli poco o parzialmente nuvolosi che rimarranno tali anche nella serata corrente, nonostante la possibilità di qualche piovasco nelle vicinanze. Le temperature, in questo contesto, risultano comprese tra i +11°C di minima e i +18°C di massima circa.

Tempo stabile per domani, ma con nubi in transito

Nubi in transito talvolta anche piuttosto corpose nella giornata di domani venerdì 13 gennaio a Palermo, dove le condizioni meteo si manterranno comunque stabili e asciutte come sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, grazie agli effetti di un piccolo aumento di pressione sul Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento nei valori massimi.

Maggiori schiarite per sabato

L’apertura del Weekend porterà qualche novità a Palermo, dove si instraderà un evidente miglioramento visibile nelle maggiori schiarite che il capoluogo siciliano potrà apprezzare nella giornata di sabato 14 gennaio. Cieli si alterneranno tra la serenità e il poco o parzialmente nuvolosi, con temperature che, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve e ulteriore aumento nei valori massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.