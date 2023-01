Meteo domani 12 Gennaio: piogge e temporali in Italia con neve sui rilievi, ma non su tutte le regioni

Situazione sinottica europea

Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-alte con diversi minimi di pressione tra nord Atlantico e Scandinavia e valori di pressione al suolo fino a 975 hPa. Un piccolo cavetto d’onda è in transito sul Mediterraneo centrale portando delle piogge sull’Italia, mentre un vasto campo di alta pressione si estende dall’Atlantico fino al Mediterraneo centro-occidentale, con massimi di pressione al suolo fino ai 1030 hPa nei pressi delle Isole Azzorre. Anticiclone termico presente invece sulla Groenlandia con massimi al suolo fino a 1045 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 gennaio

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo nuvolosità irregolare a nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nubi medio-alte in transito. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 12 gennaio

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; deboli precipitazioni sull’Abruzzo con neve dai 1400 metri. Al pomeriggio aperture su tutti i settori e tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti con precipitazioni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata attese isolate piogge sullo Stretto, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve in Appennino fin verso i 1200 metri. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.