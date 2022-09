METEO PALERMO – Spiccata VARIABILITA’ in città, ma il MALTEMPO ne resta alla larga: le previsioni

Instabilità caratterizza ancora il nostro Paese

Un flusso di correnti umide rimane attivo all’interno del bacino del Mediterraneo e porta condizioni di instabilità sulla nostra Penisola e in particolare sul versante più occidentale. E’ un’evoluzione che si ripete da qualche giorno, con nubifragi che ieri hanno provocato anche dei disagi e allagamenti sulla Sardegna occidentale. Clima pienamente autunnale accompagna inoltre lo stivale, indipendentemente dalle piogge. Le condizioni meteo a Palermo si sono invece mantenute stabili e asciutte, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Ampie schiarite sono avanzate in mattinata a Palermo dopo una notte particolarmente nuvolosa, con condizioni che si sono successivamente mantenute perlopiù visibilmente stabili. In serata un nuovo aumento nuvoloso piuttosto contenuto sta interessando il capoluogo siciliano, in un contesto di cieli che si mantengono poco o parzialmente nuvolosi, ma con tempo che risulterà stabile, a differenza di ciò che accadrà in alcune zone del Paese (scopri dove). Le temperature si sono infine attestate nella giornata odierna tra i +21°C di minima e i +26°C di massima.

Nuvolosità in transito nella notte, schiarite a seguire

L’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà un peggioramento sul nostro Paese nella giornata di domani giovedì 29 settembre. Tale evoluzione non sortirà variazioni di rilievo sul fronte meteorologico a Palermo, con nuvolosità talvolta consistente in transito nella notte a cui seguiranno schiarite immediate e cieli che torneranno addirittura sereni dal pomeriggio. Le temperature in questo contesto sono attese in aumento nei valori massimi, al netto della stazionarietà o del lieve calo di quelli minimi.

Variabilità per venerdì

L’intrusione di correnti più umide e instabili nel Mediterraneo centrale, per quanto non porteranno effetti di rilievo a Palermo, causeranno comunque una certa variabilità per la giornata di venerdì 30 settembre. Le condizioni meteo si manterranno comunque stabili sul capoluogo siciliano, con temperature che risulteranno in ulteriore aumento nei valori massimi, al netto, ancora una volta, della stazionarietà di quelli minimi.

