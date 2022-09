METEO PALERMO – STABILITA’ persistente, ma con TEMPERATURE in CALO: ecco le previsioni

Prevalente stabilità sull’Italia

A seguito di una prima parte di giornata particolarmente instabile sulla nostra Penisola, con fenomeni localmente anche intensi, le condizioni meteo sull’Italia sono andate progressivamente migliorando, seppur in un contesto che settorialmente è rimasto comunque perturbato, in maniera perlopiù localizzata. Il sud, eccezion fatta per parte della Campania, è rimasto maggiormente protetto dalle correnti più instabili così come Palermo come vedremo, con clima che appare ovunque tipicamente tardo-estivo sul nostro Paese.

Previsioni meteo Palermo oggi

Fin dalle prime ore della notte odierna le condizioni meteo all’interno della città di Palermo appaiono pressoché stabili, sia pur con un aumento progressivo della nuvolosità che si evidenzia da questo pomeriggio. Nubi irregolari transiteranno sul capoluogo siciliano in serata, in un contesto di tempo comunque relativamente stabile e asciutto, al contrario di quanto accadrà in alcune zone del nord (scopri quali). Le temperature risultano inoltre attestarsi quest’oggi tra i +28°C di minima e i +35°C di massima circa, valori pienamente estivi.

Temperature in calo per domani

L’avanzata di schiarite attesa già dalle prime ore della notte di domani sabato 10 settembre risponde ad un timido aumento di pressione sul Mediterraneo centrale che porterà un miglioramento che interesserà quasi l’intero Paese. Le condizioni meteo a Palermo si manterranno dunque visibilmente stabili, con cieli sereni dalla mattina e con temperature che tuttavia appariranno in calo sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi, a causa del fluire di correnti più fresche ad alta quota.

Ulteriore calo termico per domenica, ma con persistente stabilità

La stabilità e il bel tempo continueranno a persistere a Palermo anche per la giornata di domenica 11 settembre, per un weekend caratterizzato da cieli dunque perlopiù soleggiati, con assenza di disturbi nuvolosi. Tuttavia correnti più fresche di matrice atlantica continueranno a fluire sul Mediterraneo centrale provocando un ulteriore calo delle temperature che riguarda questa volta sì i valori minimi, ma anche e soprattutto quelli massimi.

