Meteo – Parentesi di furioso maltempo affligge l’Italia, con possibili nubifragi e calo termico: ecco i dettagli

Instabilità protagonista in Italia

L’instabilità resta ancora protagonista in Italia nella giornata odierna e, a differenza dei passati giorni, è innescata dalla formazione di una depressione nordafricana in transito sul Canale di Sicilia. Piogge, temporali e nubifragi si sono già abbattuti sulle aree più meridionali del Paese, in particolare tra Calabria e Sicilia, con maltempo che si estende anche al centro-nord, in forma molto più localizzata (per ora). Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Inasprimento del maltempo in vista per le prossime ore

Un inasprimento del maltempo è in vista in Italia nelle prossime ore grazie all’avvicinamento della suddetta depressione, con piogge, temporali e nubifragi plausibili ancora sulle aree già menzionate in precedenza. Piogge e possibili temporali si espanderanno sulle regioni nordorientali, mentre è atteso un miglioramento sui settori centrali, dove le condizioni meteo appariranno più stabili e asciutte rispetto a quanto osservato nelle scorse ore.

Aperta una parentesi di forte maltempo

La formazione della suddetta depressione nordafricana ha aperto una parentesi di forte maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali localmente anche intensi in atto e altri in arrivo, anche a carattere di nubifragio, non solo nelle prossime ore, ma anche nella giornata di domani venerdì 16 maggio, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fenomeni intensi e possibili nubifragi in arrivo anche per domani, con calo termico

Il forte maltempo continuerà a coinvolgere la nostra Penisola fino alla giornata di domani venerdì 16 maggio, specialmente nella sua prima metà, con piogge e temporali in azione soprattutto al nord e al centro, in successiva estensione nel pomeriggio anche al centro. I fenomeni localmente potranno apparire anche intensi e a carattere di nubifragio, specie sui versanti jonici di Sicilia e Calabria, ma anche sull’Appennino Tosco-Emiliano. Tale scenario sarà associato a temperature in generale diminuzione in Italia.

