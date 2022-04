METEO – PASQUA di MALTEMPO, ma non per tutti: miglioramento per PASQUETTA, i dettagli

Anticiclone in arretramento

Viene sostanzialmente confermata la tendenza che vedeva già dalla seconda parte di ieri l’Alta pressione di matrice africana arretrare sotto la progressione di un nucleo freddo di origine artica i cui primi effetti sono evidenti al nord, dove si assiste ad un primo calo sensibile delle temperature, con un sistema temporalesco che sta colpendo l’Emilia e la Liguria orientale. Clima primaverile al centro-sud, dove nonostante questo acquazzoni e occasionali temporali si formano sulle zone interne del Lazio. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossime ore maltempo insiste su alcune zone del Paese

Correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti settentrionali hanno agganciato la perturbazione di matrice afro-mediterranea posizionata sui settori nordafricani finendola per alimentare. Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo si manterranno ancora perturbate su alcune aree della nostra Penisola, con le temperature che continueranno ad attestarsi su valori primaverili al centro-sud, decisamente più freschi al settentrione.

Pasqua di maltempo (per il sud)

Il fronte di maltempo si sposterà verso meridione nella giornata di domani domenica 17 aprile, nonché festività di Pasqua, con piogge e possibili temporali che interesseranno principalmente i settori tirrenici meridionali, non risparmiando la Calabria e la Sicilia joniche. Fenomeni localmente anche intensi attesi dal pomeriggio su Sicilia orientale e reggino. Plausibile un parziale coinvolgimento della Basilicata e della Puglia jonica, con precipitazioni di gran lunga più deboli e anche più localizzate. In serata tempo che risulterà in miglioramento su Campania, Basilicata e Puglia stando ai principali centri di calcolo. E Pasquetta?

