METEO – Pausa dal MALTEMPO, con temperature ESTIVE in arrivo nella terza decade di MAGGIO, ecco dove

Imminente perturbazione in Italia, ecco la situazione meteo

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon venerdì! Sull’Italia incombe una nuova perturbazione che apporterà forte maltempo sulle regioni Tirreniche e su quelle del settentrione. Stamattina i cieli risultano sereni o poco nuvolosi sulle regioni meridionali, mentre su Toscana, Liguria e Lazio la copertura nuvolosa sta aumentando progressivamente. Qualche temporale si sta manifestando sulla Liguria di ponente, tra Imperia, Savona e Genova, ma anche sulle Alpi Apuane. Precipitazioni anche in atto sul Friuli Venezia Giulia dove non si escludono fenomeni temporaleschi nelle prossime ore. Vediamo quale sarà l’andamento per le prossime ore!

Fronte perturbato in transito, ecco le regioni colpite

Meteo – La Sardegna è già alle prese con forti precipitazioni accompagnate da attività elettrica in queste ore. Più colpite le zone centro-settentrionali dell’isola, che sarà completamente abbracciata dalle piogge. A seguire risentiranno delle piogge le regioni del nord-ovest fino a quelle Tirreniche. Questo pomeriggio si raggiungerà dunque il clou di questo periodo dinamico e perturbato, con precipitazioni che raggiungeranno le regioni del sud Italia soltanto tra la serata e la notte. Il weekend vedrà ancora precipitazioni sulle regioni settentrionali grazie ad un persistente flusso perturbato. Ecco perché!

Weekend con maltempo

Meteo weekend – Weekend dunque in compagnia del maltempo, anche se sul centro-sud le condizioni meteo risulteranno migliori. Nel corso della giornata di sabato avremo precipitazioni convettive sulle regioni del settentrione, con fenomeni più intensi sui settori del nord-est. Nel frattempo la perturbazione in allontanamento verso oriente, darà adito alle ultime piogge sulle regioni del sud, come Calabria, Basilicata e Puglia. Anche nella giornata di domenica, non mancheranno le piogge al nord, mentre sul resto della penisola il tempo risulterà decisamente più stabile. Le temperature risulteranno ancora al di sotto delle medie di 2-4°C, sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la nazione, ma torneranno in media specialmente al sud Italia dalla giornata di domenica. L’estate si fa timidamente spazio in Italia, specialmente sulle regioni del sud Italia, come vedremo nell’ultimo paragrafo!

