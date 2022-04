METEO – Pausa dalle PIOGGE breve, nuova IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo PROSSIMA SETTIMANA, i dettagli

Isolate eccezioni di maltempo sull’estremo nordest in queste ore

L’avanzamento di una perturbazione afro-mediterranea da ovest e di un nucleo freddo di correnti artiche da nordest richiamato dalla perturbazione stessa, provocano iniziali isolati rovesci sull’estremo nordest del Paese in queste ore. Queste eccezioni localizzate di maltempo si inseriscono in un contesto che vede condizioni meteo stabili sul resto della nostra Penisola. Tuttavia, nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, il tempo è destinato ad un ulteriore peggioramento sullo stivale.

Maltempo risale dai settori nordafricani in serata

Se in queste ore i primi rovesci localizzati di debole o al più moderata intensità stanno interessando l’estremo nordest e in particolare i settori alpini delle Dolomiti e quelli carnici, nella seconda parte di serata, mentre il tempo migliorerà su queste aree, un altro peggioramento avanzerà proprio dai settori nordafricani, da dove proverrà la suddetta perturbazione afro-mediterranea. Piogge e acquazzoni isolati o sparsi faranno ingresso (scopri dove) e risulteranno mediamente anch’essi di debole o moderata intensità.

Weekend pasquale di maltempo, Pasquetta fronte instabile in allontanamento

Nel fine settimana pasquale ormai alle porte le condizioni meteo sulla nostra Penisola incorreranno in un peggioramento a causa dell’ingresso nel Mediterraneo di correnti più fresche e instabili, con piogge e occasionali temporali (scopri dove). Il fronte instabile scenderà progressivamente verso meridione, finendo per abbandonare l’Italia entro Pasquetta, nonché lunedì 18 aprile, quando tuttavia piogge e possibili temporali anche intensi potranno ancora interessare l’estremo sud del Paese (specie ragusano e siracusano). La pausa dall’instabilità durerà una manciata di ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

