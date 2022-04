METEO – ITALIA nella TRAPPOLA del MALTEMPO nel WEEKEND di PASQUA, con PIOGGE e possibili TEMPORALI

Il peggioramento che nella giornata odierna si constaterà sulla nostra Penisola sarà null’altro che il preludio ad un’ondata di maltempo un po’ più diffusa che riguarderà l’ Italia durante il weekend pasquale ormai alle porte. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo nella giornata di domani sabato 16 aprile maltempo potrà colpire, nelle prime ore, la Sicilia e la Calabria occidentale in maniera isolata o sparsa, mentre un peggioramento più consistente potrebbe interessare il nord con occasionali temporali, in particolare il nordovest, tra il tardo pomeriggio e la sera. Possibili fenomeni anche intensi sulle Alpi marittime, con neve oltre i 2.000 metri. E domenica?

Se tra il tardo pomeriggio e la prima parte di serata, come appena accennato, un peggioramento riguarderà l’estremo nordest e in particolare i settori alpini delle Dolomiti e quelli carnici con fenomeni localizzati e perlopiù di debole o moderata intensità, nella seconda parte di serata un peggioramento avanzerà proprio dai settori nordafricani, dove insiste la suddetta perturbazione afro-mediterranea , con l’ingresso di piogge e acquazzoni isolati o sparsi ( scopri dove ).

Sebbene dal punto di vista sinottico il quadro si stia complicando con l’avvicinamento da ovest di una perturbazione afro-mediterranea e da nordest di un nucleo freddo di correnti artiche da quest’ultima richiamata, le condizioni meteo sul nostro Paese rimangono momentaneamente stabili . I cieli vanno però gradualmente annuvolandosi in più punti dello stivale e qualche rovescio localizzato nella seconda parte del pomeriggio potrebbe interessare già l’estremo nordest.

Fronte di maltempo in spostamento verso meridione per Pasqua

Il fronte di maltempo che attraverserà buona parte delle regioni settentrionali nella giornata di domani sabato 16 aprile, si sposterà verso meridione in quella di domenica 17, nonché festività di Pasqua, con maltempo che presenterà carattere isolato o sparso sul meridione e Isole Maggiori. Tra la tarda serata di domani e le prime ore di domenica inoltre isolati rovesci potrebbero interessare i settori centrali e in particolare il Lazio. Condizioni meteo che si presenteranno più stabili al nord, dove appariranno in visibile miglioramento grazie all’ingresso di correnti settentrionali e, di conseguenza, con calo termico associato.