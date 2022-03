METEO – RAFFICHE BURRASCOSE di SCIROCCO, ridotti i collegamenti per le Isole Eolie, i dettagli

Nonostante il maltempo avvolga alcune aree della nostra Penisola le temperature appaiono mediamente oltre la media del periodo, toccando picchi anche oltre +20°C specie sulle regioni meridionali. Questo è dovuto essenzialmente ad un richiamo di correnti sciroccali che in particolare in Sicilia appare anche piuttosto intenso. Le raffiche di scirocco raggiungono infatti i 40km/h, abbastanza per provocare disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA SICILIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ridotti collegamenti per le Isole Eolie

Come sovente accade con queste configurazioni, in cui lo scirocco spira a velocità considerevoli, i collegamenti per le Isole Eolie sono stati ridotti stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it“. Le uniche tratte attive, sarebbero quelle in partenza da Lipari e Milazzo, dirette a Vulcano e Salina. Il maltempo dimostra come ancora una volta non servano per forza le precipitazioni per provocare disagi anche significativi, ma basti anche solamente una ventilazione particolarmente intensa.