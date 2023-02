Meteo – Peggioramento in arrivo nelle prossime ore con rovesci e nevicate a bassa quota: ecco dove

Tempo ancora stabile sull’Italia

A seguito di qualche iniziale rovescio nella giornata di ieri, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi relativamente più stabili e asciutte. Tuttavia correnti più fredde di origine artica progrediscono verso il Mediterraneo centrale, innescando presto una perturbazione, responsabile di un peggioramento già a partire dalle prossime ore sull’Italia, come vedremo nel presente editoriale.

Anticiclone in arretramento

La progressione delle suddette correnti artiche sottenderanno un arretramento da parte dell’Anticiclone azzorriano in sede mediterranea, che per qualche giorno ha portato condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola accompagnate anche da temperature in graduale e lieve aumento. L’attivazione del fohn ha peraltro portato un assaggio di primavera sui settori nordoccidentali nella giornata di ieri, con temperature che appaiono in sensibile calo già quest’oggi.

Prossime ore maltempo in ingresso in Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno un graduale peggioramento con l’approfondimento di un minimo depressionario sul Mediterraneo. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche debole rovescio potrebbe raggiungere la Sardegna nella seconda parte di serata, mentre qualche nevicata a quote anche basse potrebbe coinvolgere altre aree della Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche nevicata sulle Alpi e Prealpi piemontesi a partire dai 400/500 metri

Nuvolosità via via più compatta potrebbe addensarsi al nordovest e in particolare sulle Alpi e sulle Prealpi piemontesi, soprattutto quelle cuneesi, dove la neve potrebbe tornare a cadere a quote relativamente basse e più precisamente intorno ai 400/500 metri. Nelle rimanenti aree del Paese le condizioni meteo si manterranno (ancora) relativamente più stabili e asciutte, con nuvolosità in aumento su alcuni settori, specie al nord e versante adriatico.

