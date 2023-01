Meteo – Peggioramento in atto sull’Italia con piogge e nevicate in arrivo nelle prossime ore: ecco i dettagli

Anticiclone in ritirata

In queste ore appare evidente sul quadro sinottico un arretramento del campo anticiclonico che da qualche giorno abbracciava la nostra Penisola assicurando condizioni meteo di prevalente stabilità, sia pur in un contesto di cieli che figuravano non sempre così limpidi. Il getto polare ne approfitta per scendere di latitudine e per portare un peggioramento del tempo a partire da alcune delle aree più settentrionali del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio in arrivo sull’alto versante tirrenico e nordest

Qualche rovescio si sta pertanto attivando nella giornata odierna su alcuni dei settori settentrionali del Paese e in particolare sull’alto versante tirrenico e aree nordorientali. Sul resto della nostra Penisola, benché le condizioni meteo appaiano relativamente più stabili e asciutte, insistono addensamenti nuvolosi più o meno corposi, con temperature che, a grandi linee, non subiscono variazioni rilevanti rispetto a quanto registrato appena 24 ore fa.

Prossime ore ancora maltempo in Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo protenderanno verso un ulteriore peggioramento stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo e a causa dell’ulteriore abbassamento del getto polare, con maltempo che andrà estendendosi su altri settori dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature potrebbero incorrere in una diminuzione solamente nelle aree più settentrionali del Paese a causa dell’ingresso di correnti più fresche ad alta quota.

CONTINUA A LEGGERE.

Neve fin sui 1.000 metri e localmente anche al di sotto al nordest, maltempo anche in Toscana

Rovesci finiranno per estendersi in serata su parte della Toscana in forma perlopiù sparsa, con precipitazioni che si registreranno anche al nordest. Qui e in particolare sulle Alpi Retiche, sulle Dolomiti e sulle Prealpi venete, la quota neve si attesterà sui 1.000/1.100 metri e localmente anche più in basso. I fenomeni in ogni caso risulteranno prevalentemente deboli o moderati, con condizioni meteo relativamente più stabili altrove.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.