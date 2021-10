METEO – Peggioramento INVERNALE nella prossima settimana con CLIMA FREDDO e NEVE fino alla bassa montagna

Goccia fredda sul Mediterraneo centrale

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra l’anticiclone delle Azzorre elevato sull’Atlantico con valori di pressioni massimi al suolo fino a 1035 hPa mentre un altro anticiclone si trova tra l’Europa orientale e la Russia europea con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Tale configurazione barica ha favorito il movimento di una goccia fredda dall’Europa orientale verso ovest e che nella nottata ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando maggiore instabilità sulla Penisola Italiana.

Piogge e temporali in Italia con temperature in calo

Come appena accennato una nuova goccia fredda ha raggiunto la Penisola Italiana nella notte e nella giornata odierna porterà tempo instabile in Italia. Piogge e temporali sono infatti attesi sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche e non mancheranno anche sul Basso Lazio. Oltre al maltempo la goccia fredda porterà anche un ulteriore calo termico rispetto ai giorni scorsi con valori anche di 6-8 gradi sotto la media del periodo sui settori del medio atlantico e possibili nevicate in Appennino fino a quote medie.

Goccia fredda verso la Grecia e correnti settentrionali sull’Italia

Principali modelli matematici che mostrano per l’inizio della prossima settimana la goccia fredda dirigersi verso la Penisola Ellenica, abbandonando lentamente l’Italia la quale continuerà ad essere interessata da fredde correnti settentrionali. Tempo quindi in graduale miglioramento sulla Penisola Italiana con residue piogge al Sud e sulle regioni adriatiche nella giornata di lunedì e tempo asciutto nella giornata di martedì. Le correnti da nord manterranno ancora il clima fresco con temperature sotto la media del periodo. Ma vediamo di seguito cosa potrebbe accadere da metà settimana.

