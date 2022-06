METEO – Pericolosa LINEA TEMPORALESCA in azione al NORD-ITALIA. Ecco cosa sta accadendo

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo attuale evidenzia un vasto e duraturo promontorio d’alta pressione sull’italia che in queste ore ha permesso il transito di un cavo d’onda in quota; le correnti umide nel corso delle ore pomeridiane di questo venerdì alimenteranno un’intensa linea temporalesca sulle regioni del nord Italia come vedremo nelle prossime ore. Qualche pioggia anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna, per la risalità di nuvolosità medio-alta dai quadranti sud-occidentali del vecchio continente. Intanto le temperature grazie all’avvezione calda stanno raggiungendo picchi piuttosto considerevoli al meridione. Vediamoli insieme.

Tanto caldo al centro-sud: ecco le temperature registrate finora

I venti di caduta stanno permettendo la risalita delle temperature sui settori Adriatici: raggiunti picchi di 36-37°C sull’Anconetano e sull’Ascolano (massima assoluta raggiunta ad Appignano con ben 37.1°C). Temperature similari registrate in Puglia nel Foggiano, in Campania nel basso Beneventano, nel Materano in Basilicata (fino a 38°C) e sulla Puglia. Temperature diffusamente sopra i 36°C nell’hinterland Pugliese e Calabrese. Picco di caldo che si registra quest’oggi nell’entroterra Catanese, Agrigentino e Siracusano: la massima assoluta è stata registrata dalla stazione meteorologica SIAS di Caltagirone con ben 41,6°C. Nel prossimo paragrafo vediamo invece quali saranno i settori a rischio maltempo per quest’oggi.

Allerta maltempo emanata, ecco i settori a rischio

Come anticipato, nella giornata di ieri è stata emanata un’allerta meteo (di tipo giallo) dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con rischio per temporali sui seguenti settori: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Vediamo infine di analizzare la dinamica prevista nelle ore pomeridiane.

Focus maltempo: acquazzoni, temporali e grandinate al nord Italia

Il fronte instabile di cui vi abbiamo parlato in precedenza si è spostato dalla Francia orientale e sta interessando Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Fenomeni a carattere di nubifragio attesi su Alpi e Prealpi. Gli accumuli più intensi sono stimati sul Novarese, Varesotto, Comasco e Lecchese con punte anche di 50-80 millimetri di pioggia localmente. Alla linea temporalesca saranno associate forti raffiche lineari, grandinate (anche di dimensione considerevoli) e conseguenti allagamenti. Tali fenomeni si sposteranno nelle ore serali verso il Triveneto andandosi ad esaurire gradualmente sul resto del settentrione. Come sempre si raccomanda prudenza visti i fenomeni attesi.

