METEO – PERTURBAZIONE vagante nel Mediterraneo responsabile dell’arrivo di altre PIOGGE e TEMPORALI, i dettagli

Maltempo no stop

Anche nella giornata odierna si presente un quadro mediamente instabile sulla nostra Penisola che riguarda principalmente ancora una volta le Isole Maggiori e il Lazio, anche se nella prima parte di oggi qualche rovescio si è segnalato anche sulle regioni nordoccidentali. Saremo ormai diventati ripetitivi, ma non è altro che la constatazione della realtà: piogge e temporali continuano a sferzare il nostro Paese e in maniera localmente anche intensa, con qualche problema riscontrato in Sicilia già ieri.

Vortice depressionario posizionato sulle Isole Baleari

Da giorni si assiste ormai alla presenza di una goccia fredda vagante nel Mediterraneo che ha innescato un vortice depressionario che presenta un minimo di bassa pressione nei pressi delle Isole Baleari. Questa situazione ha garantito fin qui una settimana piuttosto perturbata e l’Anticiclone non sembra fare ritorno a breve: motivo per cui la fase di maltempo non si arresterà altrettanto brevemente. Piogge e temporali continueranno dunque ad essere protagonisti dello scenario meteorologico italiano e in maniera localmente anche possibilmente intensa. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossime ore piogge, temporali e possibili nubifragi

Dopo una giornata pienamente autunnale (ma solo dal punto di vista meteorologico, dal momento che il clima appare anche piuttosto mite se relazionato al periodo in cui troviamo) anche la serata odierna trascorrerà all’insegna del maltempo su alcuni settori italiani. Rovesci potranno infatti interessare il Lazio, ma anche la Sardegna dove i fenomeni possono essere localmente intensi. Spiccata instabilità in Sicilia dove non sono esclusi nubifragi (scopri in quali aree regionali). Ma, come annunciato in precedenza, non è finita qui.

