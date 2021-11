METEO – Insistono PIOGGE e possibili TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Piogge sparse e occasionali temporali al centro-sud questa sera

Ci ritroviamo a commentare ancora una volta un quadro sostanzialmente invariato rispetto a quello che ci si presentava innanzi nei passati giorni, con il maltempo che continua a colpire in maniera sparsa le regioni centro-meridionali con piogge e occasionali temporali. I fenomeni più intensi potranno colpire nella seconda parte di serata la Calabria jonica. Tutto questo a poche ore da una sequela di trombe d’aria che hanno investito la Sicilia provocando purtroppo anche una vittima.

Maltempo anche per domani

La perturbazione responsabile del maltempo odierno progredirà verso un graduale esaurimento, ma porterà ancora instabilità nella giornata di domani giovedì 18 novembre su alcuni settori centro-meridionali, in particolare sul medio-basso versante adriatico (con fenomeni anche intensi in Salento nelle prime ore della notte) e, in maniera più localizzata e disorganizzata sul settore tirrenico meridionale. Piogge che interesseranno inoltre anche le aree joniche di Calabria e Sicilia. Il tempo si manterrà invece relativamente più stabile e asciutto altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria settentrionale ionica e sui settori costieri delle Marche settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Calabria, Puglia e Marche, su Campania e Molise, sui settori adriatici dell’Abruzzo e sui settori tirrenici di Sardegna e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in calo localmente sensibile su tutti i settori alpini. Venti: inizialmente forti meridionali sulla Puglia meridionale, in attenuazione; localmente forti nord-orientali sull’Alto Adriatico. Mari: molto mossi il Mare di Sardegna ed il Canale di Sardegna settore ovest; localmente molto mossi lo Ionio orientale e l’Alto Adriatico, in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

