Meteo – Piogge e temporali anche intensi ancora in arrivo nelle prossime ore in Italia: ecco i dettagli

Maltempo in azione in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano per l’ennesima volta perturbata nella settimana corrente, grazie ad un nuovo impulso instabile che sta interessando principalmente i settori più settentrionali in queste ore, quelle per cui la Protezione Civile aveva in effetti diffuso un’allerta valida per oggi. Qualche rovescio comunque non manca di colpire aree più a sud, dove comunque insiste nuvolosità talvolta anche particolarmente compatta.

Impulso instabile, Anticiclone debole

L’Alta pressione appare debole e non riesce a gestire l’ondulazione del flusso atlantico che quest’oggi innesca un nuovo impulso perturbato di stampo atlantico, con rinnovati rovesci e temporali localmente anche intensi specialmente al settentrione. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più mediamente in lieve diminuzione.

Maltempo anche nelle prossime ore

L’afflusso persistente di correnti più umide, fresche e instabili di origine atlantica assicurerà maltempo anche nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, con piogge e temporali che verranno pertanto alimentati proprio da queste, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ancora una volta, l’instabilità si centrerà principalmente, anche se non unicamente, al settentrione.

Qualche rovescio anche su Toscana, Umbria e Marche

Qualche rovescio riguarderà in serata anche la Toscana, l’Umbria e le Marche, dove le precipitazioni comunque risulteranno mediamente moderate. Altrove, le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, malgrado nuvolosità in transito talvolta anche consistente. Le temperature, in questo contesto, confermeranno di base una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

