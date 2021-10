METEO – PIOGGE e TEMPORALI colpiranno ancora l’ITALIA: la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco dove

Insistono le correnti più fredde nella giornata di domani lunedì 18 ottobre a causare rinnovate condizioni di maltempo su alcuni settori meridionali, soprattutto nel corso del pomeriggio. Piogge e temporali torneranno quindi a formarsi e a svilupparsi nei settori interni centro-orientali della Sicilia, con parziale interessamento anche della Calabria (fenomeni attesi sul reggino jonico). Altrove le condizioni meteo si manterranno ancora stabili e asciutte e con temperature anche in lieve aumento grazie all’elevazione dell’Anticiclone azzorriano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nonostante l’Alta pressione sia tornato ad espandersi verso la nostra Penisola, si dimostra troppo molle nella sua risalita: correnti più fredde in posizionamento sul settore balcanico e che negli scorsi giorni hanno portato le temperature anche diversi gradi al di sotto delle medie del periodo in Italia, continuano ad infiltrarsi nel Mediterraneo centrale e ciò ha prodotto piogge e temporali questo pomeriggio che hanno colpito (e continuano in alcuni casi a colpire) le zone interne della Sicilia e parzialmente anche la Calabria (reggino). Le condizioni meteo stanno attualmente migliorando con graduale attenuazione e cessazione dei fenomeni, ma tale miglioramento sarà solo temporaneo, come vedremo anche nel presente editoriale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 18 ottobre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.