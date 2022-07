METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo al Nord con possibili GRANDINATE e NUBIFRAGI, migliora nel WEEKEND

Flusso perturbato sull’Europa centrale

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un flusso perturbato in discesa sull’Europa centrale, con il transito di una saccatura depressionaria che lambirà il Mediterraneo centrale. Anticiclone delle Azzorre che per adesso rimane confinato sull’Atlantico con massimi intorno a 1025 hPa sulle omonime Isole. Aria calda africana pronta invece a risalire verso nord ma non prima della prossima settimana.

Acquazzoni e forti temporali al Nord con possibili grandinate

Come appena detto, una saccatura depressionaria lambirà il Mediterraneo centrale nella giornata odierna, portando condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali. Al mattino avremo sulle regioni del Nord nuvolosità alternata ad ampie schiarite con la possibilità di qualche fenomeno isolato. Fronte instabile in arrivo nel pomeriggio porterà piogge sparse sulle regioni di Nord-Ovest, con fenomeni anche a carattere di rovescio e temporale. Maltempo che poi si muoverà verso levante, fino a raggiungere il Nord-Est tra la serata e la notte e con fenomeni in estensione anche alla Pianura Padana, con acquazzoni e temporali sparsi. Non si escludono precipitazioni a carattere di nubifragio ed anche grandine.

Weekend con tempo più stabile, salvo residui fenomeni per il transito del fronte

La saccatura depressionaria che nella giornata odierna porterà maltempo anche intenso al Nord, nella giornata di domani si estenderà sui Balcani. Al mattino avremo ancora piogge e temporali sul Triveneto e la Romagna, con piogge in arrivo anche sulle Marche e qualche fenomeno possibile anche tra Toscana, Umbria e Lazio. Nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali interesseranno le zone interne del Centro e in parte quelle del Sud, con fenomeni sul versante adriatico fin sulla costa. Più stabile invece la giornata di domenica, con cieli soleggiati e solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Evoluzione sinottica che porta correnti nord-occidentali sull’Italia che manterranno il caldo senza eccessi, con massime che nella giornata di domenica che difficilmente supereranno i 32°C-34°C su gran parte d’Italia, salvo locali punte di 35°C-36°c nelle vallate interne tra Lazio, Toscana e Umbria.

Prima settimana di agosto con caldo africano in risalita verso l’Italia

Inizio agosto con un vasto anticiclone in espansione verso Europa e Mediterraneo. Flusso perturbato in scorrimento alle alte latitudini con un profondo minimo di bassa pressione poco a nord delle Isole Britanniche. Condizioni meteo per lo più stabili all’inizio di agosto in Italia ma con clima non eccessivamente caldo. Nella seconda parte della settimana però le cose potrebbero cambiare e l’avanzata dell’aria africana interesserà anche la nostra Penisola portando un netto aumento delle temperature.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.