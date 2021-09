METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

Una persistente circolazione depressionaria causerà ancora maltempo per la giornata di domani mercoledì 8 settembre, con l’instabilità che ancora una volta scoppierà durante il pomeriggio. Piogge e temporali tuttavia potranno formarsi non solo nelle zone interne del sud, ma nella fattispecie di domani anche sull’Appennino Lazio-Abruzzese, con possibili sconfinamenti fin su est romano e frusinate. Tempo che rimarrà invece più stabile altrove con clima tipico di fine estate. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nel corso di questa sera le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in miglioramento con la cessazione dei fenomeni dopo che questi, spesso anche temporaleschi, hanno sferzato alcuni settori delle regioni meridionali nel pomeriggio come le zone interne della Sicilia e della Basilicata. Dunque il tempo nella corrente serata appare pressoché stabile praticamente ovunque, con persino qualche schiarita.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 8 settembre 2021:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.