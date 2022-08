METEO – PIOGGE e TEMPORALI in azione in ITALIA, PROSSIME ORE verso un miglioramento con MALTEMPO residuo

Maltempo in azione su parte del Paese

L’intrusione di correnti più fresche e instabili di origine atlantica che approfittano di un momento di debolezza dell’Alta pressione di stampo subtropicale innesca la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali localmente anche intensi sulle aree interne delle regioni centro-meridionali, per alcuni settori delle quali la Protezione Civile ha diramato ieri un’allerta meteo, e con sconfinamenti finanche sulle aree costiere. I fenomeni sono spesso accompagnati da un calo delle temperature tanto più marcato quanto più intensi sono le precipitazioni.

Più stabile al nord

Risulta invece decisamente più stabile sulle regioni settentrionali, dove a prevalere è il bel tempo grazie all’ingresso di correnti sì fresche, ma più secche. I cieli appaiono infatti perlopiù sereni o poco o parzialmente nuvolosi, con maggiori addensamenti lungo l’arco alpino e l’Appennino ligure, dove qualche isolato rovescio ha comunque preso vita, ma subito esauritosi. Il clima risulta comunque tipicamente estivo, con temperature che galleggiano sulla media del periodo o poco oltre.

Verso un miglioramento, ma con maltempo residuo

Tuttavia, con l’avanzare della serata e il venir meno dell’irraggiamento solare a causa del tramonto, che pure fornisce energia per la formazione di questo tipo di fenomenologia, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno un progressivo miglioramento, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Nonostante questo non sono escluse delle note di residuo maltempo al sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fenomeni di maltempo soprattutto sulla Calabria tirrenica

Fenomeni di maltempo potranno ancora interessare in serata le zone tirreniche della Calabria, presentando intensità mediamente moderata, ma a tratti e localmente possibilmente anche intensa. Qualche altro nucleo instabile potrebbe inoltre interessare, in maniera isolata, la Puglia. Altrove le condizioni meteo in miglioramento porteranno una generale cessazione dei fenomeni entro la seconda parte di serata, con clima estivo, ma senza eccessi particolari.

