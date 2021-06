METEO – PIOGGE e TEMPORALI insistenti in ITALIA, ancora ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Un flusso perturbato continua ad estendere il suo raggio d’azione dai settori balcanici verso l’ Italia , interessando però nella giornata di domani venerdì 11 giugno prevalentemente il centro-sud e sempre a partire dal pomeriggio con piogge e temporali, specialmente sulle zone interne. Sulle regioni settentrionali il tempo sarà migliore, ma non si escludono nel pomeriggio locali rovesci temporaleschi, in un contesto di prevalente e relativa stabilità. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di oggi, Giovedì 10 giugno 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

