Meteo – Piogge e temporali tornano a colpire l’Italia: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale sta portando un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dove è in atto una pausa dal maltempo che tuttavia risulterà breve. Infatti, già a partire dalla giornata di domani venerdì 25 novembre una saccatura depressionaria affonderà verso il nostro Paese, portando un nuovo peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani tornano piogge, temporali e possibili locali nubifragi

L’affondo della suddetta saccatura depressionaria innescherà una nuova perturbazione sul Mediterraneo centrale in grado di portare un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola a partire dai settori più occidentali. Piogge, temporali e possibili locali nubifragi investiranno dapprima la Sardegna nel pomeriggio, con il maltempo che si estenderà entro la serata sul medio Tirreno e la Campania. Il tempo apparirà invece relativamente più stabile altrove malgrado l’aumento della nuvolosità.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sulla Sardegna settentrionale ed occidentale; dal pomeriggio, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Umbria e settori occidentali di Marche, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori tirrenici di Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania centro-settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: dalla sera, tendenti a forti settentrionali sulla Sardegna occidentale e sulla Liguria. Mari: tendenti a molto mosso, in serata, il Mare di Sardegna ed il Mar Ligure al largo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 25 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

