Meteo – Piogge no stop e ancora insistenti in Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in azione questa sera

Malgrado l’allontanamento della perturbazione che fino alle prime ore di questa notte ha portato piogge e temporali anche particolarmente intensi sulla nostra Penisola, le condizioni meteo sono rimaste settorialmente perturbate, con ulteriori rovesci in arrivo anche nella serata corrente (scopri dove). A questo quadro meteorologico si associa un contesto climatico pienamente autunnale o, in alcuni casi, tardoautunnale, con le prime temperature minime che si avvicinano allo 0 sulle pianure del nord Italia.

Domani ancora piogge sull’Italia

Nella giornata di domani giovedì 24 novembre le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno ancora in prevalenza stabili, anche grazie all’elevazione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centrale, che non riuscirà tuttavia ad impedire ancora dei rovesci e possibili temporali su parte delle aree tirreniche della Sicilia e della Calabria (dove interessato sarà solo il reggino tirreinco). Sul resto del Paese il tempo apparirà invece decisamente più stabile e asciutto.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Calabria meridionale e Sicilia orientale e settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Nord-Est, Puglia e Basilicata; massime in generale aumento, localmente sensibile, su Valle d’Aosta, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sicilia. Venti: forti nord-occidentali su Sardegna settentrionale, Sicilia, Calabria meridionale e Puglia meridionale in generale attenuazione. Mari: agitato il Mare di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione. Molto mossi tutti i bacini occidentali, l’Adriatico meridionale e lo Ionio al largo in graduale attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 24 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

