Meteo – Piogge o temporali residuali in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde la nuova allerta: ecco dove

Serata di instabilità sulle aree più a sud del Paese, meglio altrove

La serata si contrassegnerà per la prosecuzione del maltempo sulle aree più meridionali del Paese, con fenomeni possibilmente temporaleschi e localmente intensi, sulla scia di quanto già avvenuto nella giornata di oggi come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Le condizioni meteo appaiono e appariranno invece relativamente migliori altrove, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Maltempo residuale nella prossima notte, con miglioramento a seguire

Residua instabilità con possibili temporali coinvolgerà proprio le aree joniche di Calabria e Sicilia nella prossima notte, prima di un graduale miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, con l’avanzamento di schiarite solo parziali e cieli perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Maggiori addensamenti insisteranno sulla Liguria, dove non è escluso il transito di qualche isolato piovasco nella giornata di domani sabato 1° novembre. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia, Puglia meridionale, Liguria, Friuli Venezia Giulia e settori alpini settentrionali di Piemonte e Lombardia, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati su settori settentrionali di Piemonte e Friuli Venezia Giulia, LIguria di levante, Sicilia settentrionale ed orientale e Calabria centrale ionica. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria. Mari: molto mosso lo Ionio a ridosso delle coste calabresi e siciliane con moto ondoso in rapida attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 1 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.