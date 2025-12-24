Meteo – Piogge, possibili temporali e nevicate in arrivo a quote basse nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in atto in Italia

La vigilia di Natale ha esordito fin dalle sue prime ore in compagnia del maltempo con connotati che sono andati diventando sempre più invernali nel corso della giornata, grazie all’afflusso di correnti artiche che vanno ad alimentare un vortice depressionario presente sul bacino del Mediterraneo, originariamente di stampo atlantico. Le temperature, di conseguenza, risultano mediamente in abbassamento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Più precisamente il maltempo si addensa lungo i settori più occidentali del nostro Paese, avvolgendo i settori tirrenici e parte del nord Italia, con fenomeni localmente anche intensi ed insistenti. Per molte di queste aree, in effetti, la Protezione Civile aveva già ieri diffuso un’allerta, mentre sul resto dello stivale, pur essendo contrassegnato da condizioni meteo migliori, non sono esenti dal passaggio di nuvolosità a tratti anche consistente.

Prossime ore ancora di maltempo, con quota neve in ulteriore abbassamento

Le prossime ore vedranno il persistente afflusso di correnti più fredde di stampo artico marittimo alimentare il suddetto vortice depressionario, favorendo la prosecuzione del maltempo con possibili temporali anche nella serata odierna. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo le aree più colpite saranno ancora una volta quelle occidentali, con temperature e, di conseguenza, quota neve in ulteriore abbassamento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fin sui 300/500 metri in Piemonte, leggermente più in alto sull’Appennino Tosco-Emiliano e ligure

Nella serata odierna il maltempo continuerà ad avvolgere buona parte del nostro Paese, con temperature che confermeranno una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima nel complesso invernale. Questo determinerà un ulteriore abbassamento della quota neve che, in Piemonte, potrà attestarsi fin sui 300/500 metri, risultando solo leggermente più alta sull’Appennino Tosco-Emiliano (sponda emiliana) e ligure. Nevicate si attesteranno inoltre fino a quote di bassa montagna sulle Alpi e in montagna sull’Appennino centrale.

