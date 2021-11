METEO – PIOGGE TORRENZIALI colpiscono l’Indonesia: ci sono almeno 5 morti e 1 disperso, i dettagli

Tempo in prevalenza stabile sull’Italia oggi

Le immagini satellitari hanno quest’oggi evidenziato un quadro meteorologico prevalentemente stabile sulla nostra Penisola, con solo qualche isolata eccezione che ha interessato principalmente alcuni dei settori jonici dello stivale. Qualche blando e isolato piovasco riguarda anche la Sardegna dove tra l’altro il tempo risulta in graduale peggioramento questa sera, mentre sul resto d’Italia le condizioni meteo non solo si mantengono stabili, ma anche accompagnate da cieli sereni o poco nuvolosi.

Peggioramento in arrivo questa sera

Tuttavia, una nuova perturbazione sta iniziando ad approfittare dell’esitazione dell’Anticiclone, che continua a rimanere rintanato presso la propria sede. Pertanto, già in queste ore e nelle prossime saranno evidenti gli effetti di questo peggioramento, con piogge e possibili temporali che cominciano ad interessare ed interesseranno principalmente la Sardegna, per poi estendersi nella seconda parte di serata su altri settori ( scopri quali ). La perturbazione in arrivo tuttavia, è di matrice polare e potrebbe farsi carico di qualche sorpresa a quote basse e fin sui 200/300 metri domani giovedì 25 novembre su entroterra ligure centrale, relativo Appennino e aree piemontesi meridionali ad essi adiacenti.

Violento maltempo travolge l’Indonesia

Mentre sulla nostra Penisola assistiamo quindi ad una fase più di transizione, in attesa dell’arrivo del forte maltempo che inizierà a palesarsi già dalle prossime ore, sul resto del mondo i fenomeni meteorologici estremi continuano a provocare diversi problemi e purtroppo anche delle vittime. Difficile in particolare è la situazione in Indonesia e più precisamente nell’isola di Sumatra, anche se il maltempo estremo non ha risparmiato anche l’isola di Giava, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

