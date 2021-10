METEO – PONTE OGNISSANTI tra ANTICICLONE e flusso Atlantico, le ultimissime!

L’Autunno stenta a decollare sull’Italia

Meteo – Nonostante le condizioni meteo su alcune zone d’Italia risultano a tratti instabili, l’Autunno stenta a decollare. Il flusso Atlantico principale si mantiene infatti su latitudini più settentrionali di quelle italiane, con le perturbazioni oceaniche che non riescono a raggiungere con decisione il nostro Paese. Condizioni meteo spesso altopressorie sono localmente disturbate dal calo di geopotenziale in quota, responsabile della formazione nelle prossime ore di un ciclone Mediterraneo sull’estreme regioni meridionali.

Ciclone Mediterraneo atteso sul sud Italia

Meteo – Il passaggio di un’ansa ciclonica in quota tra il nord Africa ed il Mediterraneo, darà vita nelle prossime ore alla formazione di un ciclone, ovvero bassa pressione, che dalla Tunisia si dirigerà verso il sud della Sicilia. Il minimo barico prenderà forma già nella seconda parte della giornata odierna a largo della Tunisia, approfondendosi gradualmente, grazie ad una superficie marina ancora particolarmente calda, durante il suo spostamento verso il Mar di Sicilia. Tempo in peggioramento dalla prossima notte in particolare sui settori sud-orientali di Sardegna e Sicilia, dove potranno verificarsi piogge localmente abbondanti. Qualche fenomeno potrà interessare anche la Calabria, specie le aree ioniche. Piogge in progressiva intensificazione domenica 24 ottobre, con tendenza nottetempo a fenomeni intensi su Sicilia orientale, Calabria ionica e Metaponto dove non si escludono locali nubifragi anche durante la prima parte di lunedì 25 ottobre.

Fine ottobre tra goccia fredda ed anticiclone

La prossima settimana, ovvero l’ultima del mese di ottobre, risulterà incerta sull’Italia. Mentre sulle regioni settentrionali il tempo si manterrà sostanzialmente stabile, salvo qualche disturbo sulla Romagna nella giornata di lunedì e tra bassa Lombardia, Emilia e basso Piemonte nella seconda parte di martedì, al centro-sud potrebbe essere a tratti instabile. Secondo i principali modelli matematici una goccia fredda riuscirà ad insinuarsi all’interno del campo anticiclonico, portando acquazzoni e qualche temporale sulle regioni centrali ad iniziare dalla giornata di mercoledì. La lacuna barica si isolerà tra la Sardegna ed il nord Africa, dove poi tenderà a riassorbirsi gradualmente entro il prossimo weekend. La festività di Halloween, 31 ottobre, vedrà invece il possibile ritorno dell’alta pressione, garantendo un fine di ottobre piuttosto stabile su tutto il Paese seppur con qualche nube. Ma come sarà il tempo per la festività di Ognissanti? Vediamo la tendenza nella prossima pagina.

