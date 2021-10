METEO – CICLONE MEDITERRANEO con rischio NUBIFRAGI su parte d’ITALIA; ecco quando e dove

Meteo Weekend tra anticiclone e peggioramento

Meteo – Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico è caratterizzata dall’espansione di un campo altopressorio sulle Nazioni centro-occidentali, con il flusso umido Atlantico in scorrimento alle alte latitudini. Sul Mediterraneo centro-meridionale è in transito una blanda ansa depressionaria, responsabile della formazione di una ciclogenesi che dalla Tunisia si porterà sui bacini meridionali italiani tra il weekend e l’avvio della prossima settimana con maltempo atteso su parte del sud.

Meteo sabato tra nubi, schiarite e qualche pioggia

Meteo – La giornata odierna (previsioni meteo oggi) sarà caratterizzata dal transito di nubi compatte sulle regioni centrali sin dal mattino, con qualche debole pioggia tra Lazio, Abruzzo e Marche; maggiori schiarite sono attese sulla Toscana, ma con locali acquazzoni nel corso del pomeriggio sui settori meridionali. Tempo stabile sul nord Italia per un deciso aumento del campo barico, ma con nubi basse e dense foschie sulla Pianura Padana; qualche schiarita è attesa nel corso del pomeriggio. Nubi sparse e schiarite al sud e sulle due Isole Maggiori, con tendenza al peggioramento nottetempo sulla Calabria, Sardegna meridionale e Sicilia.

Domenica ciclone Mediterraneo verso il sud Italia

Le condizioni meteo per la giornata di domenica 24 ottobre vedranno l’Italia divisa in due: mentre al centro-nord l’alta pressione garantirà una giornata sostanzialmente stabile, salvo nubi basse e foschie sulla Pianura Padana ed innocui addensamenti al centro, al sud il tempo volgerà verso un deciso peggioramento. Un centro di bassa pressione, detto anche ciclone, scivolerà dalla Tunisia verso il Canale di Sicilia, approfondendosi gradualmente grazie ad una superficie marina ancora particolarmente calda. Tempo in peggioramento in particolare sui settori sud-orientali di Sardegna e Sicilia, dove potranno verificarsi piogge localmente abbondanti. Qualche fenomeno potrà interessare anche la Calabria, specie le aree ioniche. Nottetempo deciso peggioramento con piogge e temporali intensi su Sicilia orientale, Calabria ionica e Metaponto dove non si escludono locali nubifragi. Piogge in arrivo anche sul Salento, mentre diverranno più frequenti sulla Sardegna.

