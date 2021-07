METEO – Possibile affondo atlantico e PAUSA dell’ESTATE nella prossima settimana. Ecco la TENDENZA

Tempo stabile e soleggiato con temperature oltre i +40 gradi

Promontorio anticiclonico di origine africana in espansione sul Mediterraneo e fino all’Europa orientale garantisce stabilità con cieli soleggiati e temperature in aumento. Avvezione calda favorita anche da una saccatura atlantica che è in estensione verso la Penisola Iberica e che porta anche qualche disturbo sulle regioni nord-occidentali. Sulle Alpi occidentali sono attese piogge e temporali e in locale sconfinamento sulle pianure adiacenti. Il picco del caldo è atteso tra domani e giovedì con valori massimi fino 37-38°C nelle zone interne del Centro ed attorno ai 40°C su quelle del Sud e Isole, con punte localmente anche di 42-43°C su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Saccatura in transito a metà settimana

La saccatura atlantica oltre a favorire l’instaurarsi di un flusso di correnti sud-occidentali che porta aria calda dal continente africano, spinge anche aria umida sulle regioni settentrionali, portando una fase di maltempo. La fase più intensa del maltempo è attesa nella giornata di giovedì, con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni settentrionali e localmente a carattere di nubifragio al Nord-Ovest. Nella giornata di mercoledì le piogge interesseranno solo l’arco alpino, con locali sconfinamenti su Piemonte e Lombardia. Su queste regioni le temperature inizieranno già a diminuire, portandosi su valori vicini a quelli medi del periodo.

Weekend soleggiato ma con caldo in attenuazione

A partire dalla giornata di venerdì la saccatura atlantica si allontanerà verso nord-est e sulla Penisola Italiana le condizioni meteo torneranno a migliorare. Il weekend potrebbe quindi essere stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con con caldo in attenuazione grazie alle correnti più fresche provenienti dai quadranti nord-occidentali. Le temperature si porteranno dunque nuovamente sulle medie del periodo, rendendo il clima più gradevole rispetto all’ondata di caldo di questi giorni. Stando agli ultimi aggiornamenti del modello ECMWF nella giornata di domenica sarà possibile un veloce passaggio instabile sulle regioni di Nord-Est, con piogge e locali temporali. Vediamo ora cosa ci potremmo aspettare all’inizio della nuova settimana.

