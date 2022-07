METEO – Possibile ritorno delle PIOGGE dalla prossima settimana? Ecco la TENDENZA

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di luglio è appena iniziato, tenendoci alle spalle un giugno che quest’anno è risultato decisamente caldo con temperature ben al di sopra delle medie. I valori termici in alcuni casi hanno raggiunto il giugno 2003 (il più caldo dall’inizio delle rilevazioni meteo). Il fine settimana ha decretato un notevole incremento delle temperature che anche nella giornata odierna risulteranno decisamente elevati per il periodo tornare a valori estremi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per domenica 03 luglio

Queste le previsioni meteo per oggi 3 luglio: AL NORD: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, innocua nuvolosità in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. AL SUD: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutte le regioni e qualche nube in Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti ancora in Sardegna. Anche la seconda parte del fine settimana sarà interessata (fino ad inizio della prossima) da un rinforzo dell’anticiclone africano che apporterà condizioni di disagio bioclimatico su gran parte della penisola. Vediamo i dettagli.

Temperature su valori decisamente elevati in Italia, ecco quanto

La giornata odierna oltre ad essere caratterizzata da stabilità atmosferica, sarà interessata da temperature piuttosto elevate. Sulla Pianura Padana le massime andranno a toccare i 36-38°C specie tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Attese punte fino a 40-41°C su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna dove le temperature risulteranno più elevate rispetto al resto della penisola. Situazione analoga per la giornata di domani, quando il caldo raggiungerà l’acme. Prossima settimana che sarà ancora caratterizzata da caldo, ma sempre più moderato ed un possibile ritorno delle piogge nella seconda metà.

Tendenza meteo per la prossima settimana

La siccità prosegue in maniera preoccupante in Italia e la pioggia continua a scarseggiare su gran parte della penisola. Il mese di luglio rappresenta il periodo per antonomasia più carente di precipitazioni; tuttavia secondo le stime dei modelli matematici, potrebbero tornare i temporali pomeridiani anche al centro-sud: il modello GFS vede nella seconda parte della prossima settimana un calo di geopotenziali che potrebbe innescare l’instabilità a partire dai rilievi. Più estremista il modello europeo, che vede la discesa di una saccatura depressionaria dalla Scandinavia verso i paesi Balcani. Questo potrebbe apportare anche un calo diffuso delle temperature che andrebbero a raggiungere valori in media con il periodo. Trattandosi di una tendenza seguite come sempre tutti i prossimi editoriali meteo.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.