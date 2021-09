METEO – Possibile SUSSULTO d’AUTUNNO ad inizio OTTOBRE con forte MALTEMPO e CROLLO TERMICO

Anticiclone nettamente prevalente sull’Italia

Assistiamo da qualche giorno a questa parte ad una predominanza del campo anticiclonico di matrice africana sulla nostra Penisola, che porta condizioni di prevalente stabilità sullo stivale accompagnate da clima che al momento risulta piuttosto gradevole. Tale situazione è favorita anche dal posizionamento di una goccia fredda sulla Penisola iberica che sta portando talvolta condizioni di maltempo anche estremo specialmente in Spagna.

Eccezioni di maltempo hanno interessato l’Italia fino a questo pomeriggio

Se è vero che le condizioni meteo risultano prevalentemente stabili sulla nostra Penisola, è anche vero tuttavia che rovesci e/o temporali localizzati hanno continuato a presenziare sul territorio nazionale questo pomeriggio interessando sempre le stesse aree, nonché le zone interne della Sicilia. Ciò è dovuto allo scorrimento di correnti umide nel Mediterraneo generate non solo dalla suddetta goccia fredda sulla Penisola iberica, ma anche da una circolazione depressionaria presente sul settore balcanico. Tuttavia, un miglioramento nella serata corrente si è fatto già strada, con l’esaurimento dei fenomeni e il ritorno della generale stabilità.

Possibile sussulto d’autunno tra fine settembre e inizio ottobre

In un contesto meteorologico che appare attualmente molto tranquillo e in cui, radar e satellite meteorologici alla mano, le condizioni meteo risultano generalmente stabili sulla nostra Penisola, dilunghiamoci in un’analisi a lungo termine: dopo infatti che nel weekend e per inizio della prossima settimana lo stivale si troverà diviso tra il caldo africano e il violento maltempo, l’autunno potrebbe sussultare in maniera più decisa tra la parte finale di settembre e l’inizio di ottobre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

