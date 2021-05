METEO – Possibile tempo INSTABILE nella prossima settimana con PIOGGE e TEMPORALI. Ecco la TENDENZA

Situazione meteo sull’Italia e sull’Europa

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’attuale scenario sinottico sul continente europeo vede un’area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale, mentre un promontorio anticiclonico sta rimontando sul Mediterraneo occidentale. L’asse freddo della depressione nord europea transiterà oggi sull’Italia settentrionale portando piogge e temporali al Nord-Est. Più stabile sul resto dell’Italia ma con attività convettiva a ridosso dei rilievi.

Tempo stabile nella giornata di domani

La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Il promontorio di alta pressione si andrà ad estendere verso levante, raggiungendo il Mediterraneo centrale. Sull’Italia avremo quindi tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Leggermente diverse le condizioni meteo sulle Isole maggiori, dove un minimo in quota dal nord Africa raggiungerà le Isole Baleari, portando nuvolosità su Sardegna e Sicilia, ma anche qualche pioggia debole e isolata. Andiamo ora vedere la tendenza meteo per il weekend.

Tendenza meteo per il weekend

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, la depressione nord europea nei giorni del weekend si va ad isolare e si dirigerà prima sull’Europa orientale e poi sulla Penisola Balcanica. Nella giornata di sabato avremo piogge lungo l’arco alpino, al Nord-Est e sulle zone interne delle regioni centro-settentrionali. Sul Triveneto e sulle Alpi le piogge saranno anche intense con acquazzoni e temporali. Nella giornata di domenica piogge su Liguria ed ancora sull’arco alpino, con precipitazioni molto intense sulle Alpi occidentali e con locali sconfinamenti sulle pianure settentrionali. Sempre nella giornata di domenica piogge molto intense sono attese anche sulle regioni centrali, specie Lazio e Abruzzo. Andiamo ora a vedere la tendenza per la prossima settimana.

