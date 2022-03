METEO PRIMAVERA – Dopo il FREDDO arriva l’ANTICICLONE? Le ultimissime dai modelli

Primavera “vestita” d’Inverno

L’avvio della stagione primaverile ha fatto registrare una brusca variazione della circolazione sul comparto europeo. Un campo anticiclonico si è infatti disteso dal vicino Atlantico sin verso i Paese Baltici, attivando di risposta una fredda circolazione nord-orientale su gran parte del Continente. Il ” canale” d’aria fredda ha raggiunto anche il Mediterraneo centrale, portando un avvio di marzo dal sapore invernale su gran parte d’Italia. Se al nord e medio Tirreno il tempo si presente stabile, ma con temperature al di sotto delle medie del periodo, al sud e medio Adriatico la neve sta facendo la sua comparsa occasionalmente sino a quote di bassa collina, localmente di pianura sul tra Marche ed Abruzzo.

Freddo atteso anche per la prossima settimana

Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, confermano un reiterato apporto freddo verso l’Italia anche nel corso della prossima settimana. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà infatti disteso dal vicino Atlantico verso il Mar Baltico, espandendosi a più riprese sin verso la Russia. In tal modo sull’Europa centro-meridionale rimarrà attiva la fredda circolazione dall’est Europa, pilotando ancora masse d’aria molto fredde per il periodo anche sul nostro Paese. Le temperature si manterranno al di sotto delle medie del periodo da nord a sud, con scarti negativi che potranno accentuarsi ulteriormente nella seconda parte della prossima settimana, quando al centro-sud potranno oscillare tra i 6 e gli 8°C. Domani torneranno le nevicate a bassissima quota sui settori adriatici e parte del sud, mentre il tempo sarà ancora asciutto al nord e sui settori occidentali del Paese.

Dopo il freddo arriva l’anticiclone?

Meteo Primavera – Gli ultimissimi forecast iniziano ad intravedere la fine di questa prolungata fase fredda sull’Italia. Infatti le correnti artiche ci faranno compagnia probabilmente fino al prossimo weekend, ma da metà mese potrebbe tornare l’anticiclone. Sia il modello europeo, ECMWF, che quello americano GFS, oggi sembrerebbero in linea con l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale attorno al 14-15 marzo, affiancato ad ovest da una depressione atlantica in discesa sulla Penisola Iberica ed a est dall’isolamento di un vortice freddo tra Turchia e Penisola Ellenica. In tal modo l’Italia si ritroverebbe inizialmente tra una residua circolazione fredda orientale ed una rimonta anticiclonica via via sempre più invadente da ovest. Dopo il freddo arriva quindi l’anticiclone sull’Italia, con temperature tuttavia che si riporteranno al più in media.

CONTINUA A LEGGERE