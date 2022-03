METEO – GOCCIA FREDDA in isolamento sul Mediterraneo, tanto FREDDO, ma poche precipitazioni: i dettagli

A partire dalla giornata di domani domenica 6 marzo stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo la saccatura di matrice artica si ritirerà verso oriente, con una goccia fredda che tuttavia si isolerà nel Mediterraneo centrale, mantenendo aperto costantemente un corridoio di aria fredda che coinvolgerà quindi anche il nostro Paese. Tale goccia fredda continuerà a portare quindi freddo, ma con poche precipitazioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

L’afflusso di correnti settentrionali più fredde e instabili è quindi responsabile dell’innesco di una perturbazione di stampo artico sulla nostra Penisola, i cui effetti sono quindi già evidenti in queste ore sullo stivale, come appare anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Nelle prossime ore tale situazione troverà sostanziale conferma, con il maltempo che colpirà alcune zone del sud Italia con neve a bassa quota ( scopri dove ).

L'affondo di una saccatura di origine artica sul Mediterraneo centrale sta portando condizioni meteo di maltempo invernale sulla nostra Penisola, con piogge e nevicate a bassa quota che interessano principalmente i settori più orientali dello stivale, e dunque quelli adriatici. Correnti settentrionali insistono infatti sulle regioni centrali tirreniche e su quelle settentrionali, notoriamente sì fredde, ma secche, con ampi sprazzi di cielo sereno soprattutto al nord.

Isolati rovesci anche a carattere nevoso a bassa quota

Tale situazione terrà compagnia la nostra Penisola per un paio di giorni: domani domenica 6 e dopodomani lunedì 7 marzo. Isolati rovesci interesseranno perlopiù l’Appennino Lazio-Abruzzese e Calabria tirrenica (con neve dagli 800/900 metri). Non escluso qualche rovescio anche sulle aree garganiche con fiocchi fin sui 500/600 metri. Precipitazioni attese anche in Campania e Basilicata dove la quota neve si attesterà intorno ai 700/800 metri. Più stabile altrove con clima comunque invernale.