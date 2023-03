Meteo – Italia nel mirino del maltempo nel Weekend, con piogge, nevicate e possibili temporali: i dettagli

Tempo perlopiù stabile in Italia

Anche nella giornata odierna e come nelle ultime le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono stabili e asciutte praticamente ovunque, quest’oggi con le sole isolate eccezioni di maltempo che riguardano il settore alpino. Bel tempo accompagna peraltro la stabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre imperversa maggiore nuvolosità al nord a causa della presenza di un flusso di correnti instabili appena oltralpe responsabile peraltro delle predette eccezioni di maltempo.

Prossime ore ulteriore peggioramento in Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo protenderanno verso un lieve, ma ulteriore peggioramento sulla nostra Penisola, dovuto proprio all’altrettanto lieve oscillazione del suddetto flusso di correnti di maltempo, che estenderanno i rovesci a buona parte del settore alpino e subalpino, con fiocchi in alta montagna (scopri a quale quota). Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore o risulteranno in lieve aumento.

Weekend contrassegnato da un peggioramento

Un peggioramento (ulteriore) contrassegnerà il prossimo Weekend ormai alle porte sulla nostra Penisola, in particolare nella giornata di domenica 26 marzo. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, mentre in quella di domani sabato 25 qualche rovescio continuerà comunque a colpire le aree nordorientali, nella seconda parte del fine settimana l’instabilità si estenderà su buona parte del centro-nord, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve su Alpi e Prealpi

Piogge e possibili temporali investiranno pertanto nella seconda parte del Weekend buona parte del nord, la Toscana e le zone interne di Lazio e Abruzzo, qui nella serata di domenica 26 marzo. La neve tornerà a scendere su Alpi e Prealpi a partire dai 1.200/1.500 metri, dipendentemente dai settori di riferimento, con le temperature che appariranno in calo soprattutto al settentrione nella stessa giornata di domenica.

