Meteo – Primavera KO in Italia, con una settimana pienamente perturbata. I dettagli

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Primavera che fatica anche nel mese di Maggio, con tempo fresco ed instabile: nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una serie di peggioramenti meteo con piogge e temporali almeno fino al prossimo weekend. Per trovare una fase più stabile e calda bisogna arrivare alla terza decade, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 8 Maggio: Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi specie su Alpi e regioni di Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con acquazzoni e temporali diffusi, localmente intensi su Alpi orientali e Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse su tutte le regioni, più asciutto su Liguria e Romagna. Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sul basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse specie sulle regioni tirreniche. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su Campania, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su settori tirrenici e Sicilia, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. In serata molte nuvole in transito con precipitazioni sparse su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna.

Fase di maltempo da metà settimana in Italia

Tendenza meteo – Una saccatura depressionaria andrà a muoversi sul Mediterraneo centrale, con un’annessa piccola goccia d’aria fredda in quota sulla Sardegna. Nella giornata di mercoledì avremo nuovamente maltempo al centro-nord, con acquazzoni e temporali sparsi; possibilità di neve sulle Alpi a partire dai 1800-2000 metri di quota. Peggioramento meteo ad iniziare proprio dal Centro-Nord con piogge e temporali diffusi. Condizioni meteo instabili o perturbate per diversi giorni a seguire.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo fino al prossimo weekend

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano tra Giovedì e Domenica l’isolamento di una vasta circolazione depressionaria con aria fredda in quota tra Europa e Mediterraneo centro-occidentale. Questa rinnoverà condizioni meteo instabili o perturbate in Italia per lo meno fino al secondo weekend di maggio.Piogge e temporali che resteranno dunque protagonisti con i dettagli che andranno comunque valutati di volta in volta.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.