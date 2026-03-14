Meteo – Primavera ko, vortice depressionario per inizio settimana con forte e incessante maltempo, i dettagli

Tempo perturbato su mezza Italia

L’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul bacino del Mediterraneo centrale sta determinando quest’oggi un’ondata di forte maltempo sui settori più occidentali dello stivale, coinvolgendo particolarmente la Sardegna e le regioni nordoccidentali, ma estendendosi anche sul resto dell’arco alpino. Nevicate abbondanti cadono sull’alto Piemonte a quote anche di bassa montagna, con temperature che, pertanto, su questi settori, risultano in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Temporali e locali nubifragi possibili anche in serata

Temporali e locali nubifragi continueranno ad investire i medesimi settori del Paese anche nella serata odierna, con condizioni meteo che appariranno relativamente migliori altrove, nonostante una massiccia presenza nuvolosa, soprattutto lungo il versante tirrenico. Le temperature, in questo contesto, si confermeranno in diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità, con neve ancora abbondante a tratti sull’alto Piemonte.

Intero Weekend compromesso, ma con maltempo in arrivo anche ad inizio settimana prossima

L’intero Weekend sarà compromesso da quest’ondata di maltempo polare in Italia, con piogge e temporali localmente anche intensi che potranno estendersi nella giornata di domani domenica 15 marzo anche su Sicilia e Calabria jonica. Un vortice depressionario si attiverebbe a seguire sul Mediterraneo meridionale, alimentando l’instabilità anche per la prima parte della prossima settimana, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e temporali in arrivo al meridione e Abruzzo per inizio settimana prossima

Per la prima parte della prossima settimana piogge e temporali localmente anche intensi potranno colpire le regioni meridionali e l’Abruzzo e apparire, peraltro, anche a tratti incessanti in particolare sui settori jonici dello stivale. La neve potrebbe scendere sull’Appennino abruzzese a partire dai 1.500/1.700 metri, soprattutto nella giornata di lunedì 16 marzo, con temperature che, in questo contesto, subiranno una diminuzione al sud e una lieve ripresa al nord e medio Tirreno.

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