Meteo – Primavera meteorologica al via tra alta pressione e qualche passaggio instabile, la tendenza

Primavera meteorologica al via con qualche pioggia all’estremo Nordovest

Alta pressione che mostrerà i primi cenni di cedimento nella giornata di domenica. Condizioni meteo che si manterranno nel complesso ancora stabili su gran parte del Paese, seppur con nubi basse e foschie, specie al mattino e durante le ore serali-notturne. Nuvolosità in aumento su Sardegna e regioni di Nordovest con primi deboli fenomeni tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Temperature attese ancora miti con valori massimi sino a +16/+18°C con punte di +19/+20°C su Puglia e Sicilia.

Prossima settimana qualche disturbo sull’Italia

Primavera meteorologica al via con il mese di marzo. Dopo la fase altopressoria si assisterà ad un nuovo cambio circolatorio con l’avvio del mese di marzo con primi deboli fenomeni attesi domenica tra Piemonte e Valle d’Aosta. Ad avvio di settimana è atteso il transito di una debole perturbazione collegata ad un’ansa depressionaria attualmente presente sull’Europa occidentale. Attese nubi sparse su gran parte del Paese con occasionali deboli fenomeni nel corso del mattino su parte del Nord. Nel corso del pomeriggio occasionali pioviggini o brevi piovaschi transiteranno anche tra Umbria, Lazio e Toscana, più asciutto al sud ed Isole. Generale miglioramento serale. Giornata di martedì con residua instabilità a ciclo diurno, specie sui settori interni del centro, poi è atteso l’affondo di una saccatura sulla Penisola Iberica con nuovo aumento della pressione sul Mediterraneo centro-orientale. L’Italia si ritroverà quindi nel mezzo tra umide correnti meridionali sui settori occidentali del Paese con possibile passaggio di rapidi impulsi instabili e l’alta pressione all’estremo sud. Temperature nel complesso miti per il periodo con anomalie positive fino a 4-6°C al nord ed Appennino.

Attenzione a possibili manovre fredde in Europa

Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie di pressione positive sul centro-nord Europa, mentre negative sulle Nazioni orientali. Possibile alta pressione invadente almeno sino a metà mese, ma con correnti fredde in discesa sull’est Europa che potrebbero lambire i settori orientali del Paese. Il fisiologico indebolimento del vortice polare a fine stagione, potrebbe infatti favorire la discesa di masse d’aria più fredde a latitudini inferiori, ma al momento è ancora prematuro capire se ci sarà o meno un coinvolgimento dell’Italia. Rimanete aggiornati!

