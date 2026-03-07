Meteo – La Primavera non decolla e il maltempo tiene in ostaggio l’Italia anche per inizio settimana prossima: i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente instabili a causa dell’attivazione di una circolazione depressionaria di stampo atlantico. Piogge e temporali localmente anche intensi si sono attivati sulla Sardegna, con il maltempo che si è esteso fin sulla Calabria jonica e sulla Puglia. In serata l’instabilità subirà mediamente un’attenuazione, anche se qualche rovescio sarà atteso anche sui settori più interni del centro.

Maltempo in arrivo anche per domani

A seguito di un relativo miglioramento atteso per la serata di oggi e che si protrarrà fino al mattino di domani domenica 8 marzo, nonché Festa della Donna, piogge e temporali potranno riattivarsi dal pomeriggio di domani stesso lungo la dorsale appenninica del centro-sud, con fenomeni localmente anche intensi. Maggiore stabilità al nord, anche se non è escluso il transito di qualche debole e isolato rovescio sul ponente ligure.

Primavera non decolla nemmeno ad inizio settimana prossima

La primavera non pare decollare nemmeno all’inizio della prossima settimana sul nostro Paese, quando correnti più umide e instabili continueranno a fluire all’interno del bacino del Mediterraneo provocando, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e temporali nella giornata di lunedì 9 marzo ancora lungo la dorsale appenninica, in particolar modo nelle ore pomeridiane. L’instabilità potrà peraltro estendersi per martedì 10, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e possibili temporali anche al nordovest per martedì

Per la giornata di martedì 10 marzo le condizioni meteo tenderanno a peggiorare anche sulle regioni nordoccidentali, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi in transito a causa della risalita di una circolazione depressionaria di matrice atlantica. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve e graduale diminuzione, attestandosi intorno alla media di riferimento o solo leggermente oltre.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.