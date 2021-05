METEO – PRIMAVERA non pervenuta: settimana con TEMPERATURE sotto le medie e PERTURBAZIONI a più riprese, fino al WEEKEND

L’anticiclone porterà in giornata temperature ancora al di sopra delle medie al centro-sud, con valori fino a 4-6°C di differenza . Il peggioramento che interesserà gran parte della penisola, farà ripiombare le temperature a valori più consoni all’inizio della primavera. Tra martedì e mercoledì si potranno registrare valori di 1-2°C al di sotto delle medie al nord, e fino a 4-5°C i n meno sulle regioni del centro, specie in Appennino. La settimana si manterrà generalmente fresca, grazie ad una circolazione instabile insisitente . Fino al termine della settimana infatti, il tempo potrà mantenersi perturbato specie sulle regioni del nord Italia.

Meteo – Attenzione alla giornata odierna in cui le regioni del nord-ovest potranno fare il carico di pioggia: tra oggi e domani attesi fino a 100-150 millimetri tra Piemonte e Valle d’Aosta , con punte più elevate sulle zone pedemontane. Sulla Liguria le precipitazioni si manifesteranno specialmente da domani, con accumuli più moderati. Nel corso delle ore pomeridiane, le piogge si estenderanno sulle regioni del centro-nord, come Emilia Romagna, Trentino, Veneto e Toscana . Anche le temperature subiranno un calo sostanzioso, specie sulle regioni settentrionali . Ecco i valori attesi!

Buongiorno e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo italiano. Osservando l’ultima immagine satellitare, si può osservare un flusso perturbato risalire da sud/sud-ovest interessando in maniera più consistente le regioni del nord-ovest . Sul resto della penisola continua a splendere il sole, grazie ancora alla persistenza dell’ alta pressione sub-tropicale che ci ha regalato un weekend simil-estivo. In questa seconda settimana di maggio tornerà però il maltempo, che persisterà sul nostro territorio, grazie ad una serie di impulsi perturbati . Ecco perché!

Instabilità insistente, a causa della vasta circolazione depressionaria

Meteo settimana – Giornate ancora instabili ci attendono per questa settimana: tra mercoledì e venerdì, avremo piogge sparse non solo al nord, ma anche al centro-sud. Avremo infatti un flusso di correnti umide in quota dai quadranti occidentali che porterà molte nuvole in transito. Potrebbe non andare meglio nel corso del prossimo weekend con l’ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra una nuova saccatura atlantica in rotta verso il Mediterraneo centrale. Piogge e temporali potrebbero essere quindi i protagonisti almeno fino alla metà di maggio.