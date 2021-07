METEO PROSSIMA SETTIMANA -CALDO AFRICANO in arrivo con TEMPERATURE fino a 40°C

Situazione meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come avevamo accennato nei giorni precedenti, la goccia fredda presente negli ultimi due giorni sull’Europa centrale, ha iniziato a muoversi verso sud già dalla serata di ieri e nella giornata odierna arriverà sulla nostra Penisola. Sull’Oceano Atlantico è presente un robusto anticiclone con valori di pressione al suolo di circa 1030 hPa e sull’Europa orientale è presente un promontorio di alta pressione. La goccia fredda si trova cosi bloccata dalle due aree di alta pressione e sarà costretta a stazionare sull’Italia anche nei prossimi giorni.

Maltempo al Centro-Nord nella giornata odierna

L’area depressionaria con nucleo freddo in quota già nella mattinata raggiungerà le regioni settentrionali e nella seconda parte della giornata quelle centrali. Al mattino avremo piogge sparse sui settori alpini e temporali sulla Romagna. Nel corso delle ore pomeridiane condizioni meteo in peggioramento sulle regioni centrali, con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. In serata ancora piogge intense su Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria meridionale, in attenuazione altrove. Locali rovesci anche sulle coste della Campania.

Maltempo in arrivo anche al Centro-Sud nei fine settimana

Come detto in precedenza, la goccia fredda continuerà a stazionare sull’Italia anche nei prossimi giorni. Nella giornata di sabato si troverà posizionata sull’Adriatico, portando fenomeni intensi proprio sulle coste adriatiche, ma temporali intensi non mancheranno anche sulle altre regioni centro-meridionali, localmente anche a carattere di nubifragio specie nelle zone interne della Campania. Nella giornata di domenica la goccia fredda si sposta sui settori ionici, portando il maltempo più intenso sulle regioni meridionali, in particolar modo sulla Calabria. Non mancheranno temporali anche sulle regioni del Centro. Nella giornata di lunedì l’area depressionaria rimarrà ancora attiva sull’Italia centro-meridionale, portando ancora tempo instabile su tali regioni. Vediamo ora la tendenza per la prossima settimana.

